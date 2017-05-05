Под Харьковом потушили пожар на мусороперерабатывающем заводе

Спасатели полностью потушили пожар на территории предприятия ООО "Мусороперерабатывающий завод" под Харьковом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар был полностью ликвидирован в 15:11.
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"На месте происшествия работало 5 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава ГСЧС, а также 16 единиц инженерной техники мусороперерабатывающего завода. Проводились работы по рекультивации мусора и его проливания", - говорится в сообщении.
В результате пожара никто не пострадал.
О причинах возгорания не сообщается.
Напомним, пожар на открытой территории мусороперерабатывающего завода, где хранятся твердые бытовые отходы, произошел 4 мая. Огонь распространился на площадь 700 кв. м.