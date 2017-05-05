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Главная » Страна » Речной трамвай в Киеве запустят 8 мая
Речной трамвай в Киеве запустят 8 мая
Фото: mtu.gov.ua

Речной трамвай в Киеве запустят 8 мая

Билет в один конец будет стоить 50 грн

05.05.17 209
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Речной трамвай в Киеве с Почтовой площади на левый берег к Международному выставочному центру начнет работу 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Тестовый рейс состоялся 5 мая.

"Маршрут речного трамвайчика будет пролегать от причала №10 Речного вокзала (Почтовая площадь) до причала" Никольская Слободка "(возле Международного выставочного центра)", - рассказал замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Стоимость билета составит 50 гривен в одну сторону и 80 гривен в обе стороны. Проезд аккредитованных лиц и болельщиков с билетами на Евровидение будет бесплатным.

Предварительно, первый рейс состоится 8 мая в 19:00 с Почтовой площади.

"Точный график движения будет создан с учетом мероприятий песенного конкурса, который начнется в Киеве уже 7 мая", - отметили в Мининфраструктуры.

Напомним, киевский метрополитен во время проведения Евровидения-2017 изменит график работы. В ночь с 8 на 9 и с 10 на 11 мая работа метрополитена продлевается на 1 час, с 9 на 10 и с 11 на 12 мая – на 2 часа, с 12 на 13 и с 13 на 14 мая – на 3 часа.

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