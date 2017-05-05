СБУ в Мариуполе возле гостиницы обнаружила тайник со взрывчаткой

В схроне были 3 кг пластида и 2 кг тротила

В Мариуполе вблизи гостиничного комплекса сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с 3 кг пластида, содержавшимися в двух канистрах. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

"Тайник с тремя килограммами пластида, содержавшихся в двух канистрах, обнаружила в Мариуполе Служба безопасности Украины. Схрон был обустроен вблизи гостиничного комплекса на углу проспекта Металлургов и Приморского бульвара", - говорится в сообщении.

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Также правоохранители изъяли из тайника 2 кг тротила в шашках, 10 электродетонаторов, 5 капсюль-детонаторов, 16 взрывателей к взрывателям мгновенного и замедленного действия, 8 кумулятивных зарядов с временными держателями, детонирующий шнур, 7 упаковок металлических комплектующих элементов, 2 гранаты РГД-5 с запалами и др.

Напомним, 3 мая сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили две мины российского производства, установленные вблизи одной из воинских частей вблизи Широкино под Мариуполем.