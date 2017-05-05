АТО: Боевики обстреляли Красногоровку из БМП и гранатометов

За сутки 5 мая по состоянию на 18.00 5 мая зафиксировано 19 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в Донбассе. Один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении из минометов калибра 120-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял опорные пункты вблизи Павлополя. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров бил по защитникам Красногоровки. Морских пехотинцев под Гнутово и Лебединским противник обстреливал из стрелкового оружия, а защитников Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг вел огонь по нашим воинам вблизи Авдеевки, Троицкого и Каменки. Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия бил по защитникам Зайцево.

На Луганском направлении 120-мм минометы противник применил по позициям под Крымским, а минометы калибра 120-мм, гранатометы и пулеметы больших калибров - по опорным пунктам вблизи Новозвановка. Из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитниках Троицкого. Из противотанковых гранатометов противник бил по позициям под Новоалександровкой, а из стрелкового оружия - по опорным пунктам в районе Донца.