СБУ на пять лет запретила американскому актеру Стивену Сигалу въезд в Украину. Об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос Апострофа.

"Пользуясь ч. 1 ст. 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и ст. 7 закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет", - сообщили в СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российской участнице Comedy Woman запретили въезд в Украину на 5 лет

Источник: apostrophe.ua

Напомним, в ноябре 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Стивену Сигалу.