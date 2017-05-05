Украинского военного атташе могут позвать на учения "Запад-2017"

Официальное приглашение еще не поступило, но заверения белорусской стороны были

Украинского военного атташе могут пригласить на российско-белорусские учения "Запад-2017", которые планируют провести на территории Беларуси в сентябре этого года.

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода новый посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

"Здесь белорусская сторона и лично президент говорили о полной открытости учений, даже публично пригласили представителей НАТО. Насколько я знаю, приглашение Украине официально не отправлено, но есть заверения белорусской стороны нашим военным, что они смогут быть наблюдателями здесь и что будет приглашен наш военный атташе из посольства. Таким образом, демонстрируется полная открытость в этом плане. Дай Бог, чтобы она была реализована, и это было официально объявлено", - сказал дипломат.

Он отметил, что много работал с военными и понимает, что должна быть объявлена стратегия учений.

Напомним, масштабные стратегические учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября этого года одновременно на нескольких полигонах России и Беларуси. Анонсируя маневры, министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее назвал их главным мероприятием совместной подготовки российских и белорусских вооруженных сил в 2017 году. По мнению союзников НАТО, речь может идти о более чем 100 тыс. военнослужащих. Это сделает "Запад-2017" самыми крупными военными учениями, проводимыми Россией с 2013 года.

В НАТО отмечают, что во время предыдущих крупномасштабных маневров в 2013 году Россия отработала действия спецназа и провела испытания, которые позднее использовались во время присоединения Крыма.