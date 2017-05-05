Были отработаны слаженные действия батарей 152-мм "Гиацинт", разведки и других подразделений

На полигоне в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе прошли учения артиллерии. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"По приглашению командующего АТО, генерал-лейтенанта Александра Сирского принял участие в инструкторско-методических учениях одной из артиллерийских бригад, которая дислоцируется в районе АТО. Учения проходили на полигоне в зоне АТО", - говорится в сообщении.

Артиллеристы отработали слаженные действия батарей 152-мм "Гиацинт", разведки и других подразделений бригады. Жебривский также сообщил, что в учениях приняли участие командиры артиллерийских дивизионов других бригад в зоне проведения АТО.