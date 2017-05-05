Жебривский насчитал в Донбассе 3-4 тыс. российских военных

В оккупированном Донбассе сейчас находится до 4 тыс. российских военных, без учета наемников, воюющих за деньги. Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает 112 Украина.

"По нашим подсчетам, российских регулярных войск 3-4 тыс. человек, не говоря про наемников, которые за деньги работают там. После блокады, после того, как позакрывались шахты, например, в Макеевке работало 10 шахт, сегодня ни одна шахта не работает... Из-за этого у многих нет выбора и некоторые из них пошли в незаконные вооруженные формирования, потому что платят только в НВФ. Буквально с Дебальцево разговаривал, там также заставляют работать на железной дороге, разгружать дизтопливо, оружие и за это не платят уже 4 месяца, и люди говорят, что они должны идти туда. Также они убегают. Есть сегодня вопросы с местными боевиками, которые порой слушают своих кураторов, а порой не слушают", - заявил Жебривский.

По его словам, в зоне АТО уменьшилось количество обстрелов, однако улучшилась их точность.

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"К сожалению, многих из них россияне научили воевать, и сегодня они достаточно прицельно стреляют по украинским воинам. Однако на той стороне приблизительно, по нашим подсчетам, в 2,5-3 раза количество погибших и раненых больше, чем с нашей стороны", - добавил Жебривский.

Напомним, за сутки 5 мая по состоянию на 18.00 5 мая зафиксировано 19 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в Донбассе.