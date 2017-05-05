Еврокомиссия присоединилась к требованиям отменить е-декларирование для общественных активистов

Еврокомиссия рассчитывает, что украинская власть отменит одно из положений антикоррупционного законодательства, которое обязывает представителей общественных организаций и их подрядчиков декларировать собственные доходы. Об этом в пресс-службе Еврокомиссии сообщили Deutsche Welle.

Отмечается, что Брюссель уже поднимал в контактах с Киевом этот вопрос и продолжает это делать.

Еврокомиссия призвала "немедленно" пересмотреть законодательную норму о декларировании доходов представителями неправительственных организаций.

"От любого мероприятия, который станет помехой существенной роли гражданского общества, следует воздержаться", - говорится в комментарии Еврокомиссии.

В Еврокомиссии подчеркнули, что именно общественные организации имели первостепенное значение в борьбе с коррупцией в Украине, тогда как е-декларации для них стали "шагом назад".

Ранее в пятницу было обнародовано письмо за подписью 20 евродепутатов из неформальной группы "Друзья Украины", в котором говорится в частности о эти поправки к закону о е-декларирования. Евродепутаты призвали украинскую власть отменить электронное декларирование для общественных активистов, которые занимаются противодействием коррупции.

Напомним, 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

На встрече с представителями общественных организаций Порошенко заявил, что законопроект должен быть подписан, чтобы учесть интересы военнослужащих.

Однако президент поддержал необходимость создания рабочей группы с участием представителей общественных организаций, Администрации президента и депутатов Верховной Рады для согласования изменений к соответствующему закону.