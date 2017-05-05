Тымчук: Боевики планировали подорвать авто ОБСЕ с россиянином

Но у террористов вышла промашка – был взорван другой автомобиль

Во второй машине ОБСЕ во время подрыва в Луганской области находились граждане Российской Федерации, которые и были целью боевиков. Об этом сообщает народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"СММ ОБСЕ должна дать пояснения, кто находился во второй машине миссии во время подрыва близ н.п. Пришиб. По нашим данным, во втором автомобиле миссии находились граждане РФ из числа наблюдателей ОБСЕ", - сообщил Тымчук.

Он отметил, что подрыв автомобиля был спланирован российскими спецслужбами и осуществлен исполнителями из "МГБ ДНР". Вместе с тем, Тымчук сообщает, что целью боевиков был автомобиль с гражданами РФ.

"Вышла промашка - был подорван не тот автомобиль. Цель провокации предельно понятна - дать Путину повод раскручивать карту "украинского терроризма", якобы из-за которого погибли российские граждане в международной миссии", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 23 апреля, возле Луганска на фугасе подорвался автомобиль с наблюдателями ОБСЕ. Автомобиль в районе села Пришиб, в Славяносербском районе наехал на фугас, установленный неизвестными на пути прохождения миссии. Один член миссии погиб, двое ранены.