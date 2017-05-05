Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Тымчук: Боевики планировали подорвать авто ОБСЕ с россиянином

Тымчук: Боевики планировали подорвать авто ОБСЕ с россиянином

Тымчук: Боевики планировали подорвать авто ОБСЕ с россиянином
Дмитрий Тымчук / Фото: uacrisis.org

Но у террористов вышла промашка – был взорван другой автомобиль

05.05.17 545
0000

Во второй машине ОБСЕ во время подрыва в Луганской области находились граждане Российской Федерации, которые и были целью боевиков. Об этом сообщает народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"СММ ОБСЕ должна дать пояснения, кто находился во второй машине миссии во время подрыва близ н.п. Пришиб. По нашим данным, во втором автомобиле миссии находились граждане РФ из числа наблюдателей ОБСЕ", - сообщил Тымчук.

Он отметил, что подрыв автомобиля был спланирован российскими спецслужбами и осуществлен исполнителями из "МГБ ДНР". Вместе с тем, Тымчук сообщает, что целью боевиков был автомобиль с гражданами РФ.

"Вышла промашка - был подорван не тот автомобиль. Цель провокации предельно понятна - дать Путину повод раскручивать карту "украинского терроризма", якобы из-за которого погибли российские граждане в международной миссии", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 23 апреля, возле Луганска на фугасе подорвался автомобиль с наблюдателями ОБСЕ. Автомобиль в районе села Пришиб, в Славяносербском районе наехал на фугас, установленный неизвестными на пути прохождения миссии. Один член миссии погиб, двое ранены.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Дураки и морковки. Как тролли-провокаторы охотятся на политиковРоссия пообещала передать боевикам четыре катера для "Азовской флотилии", - ТымчукСБУ задержала в Одессе подозреваемых в организации терактов и провокаций

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 5366
  2. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3839
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 8335
  4. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2748
  5. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5584
  6. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 1205
  7. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1778
  8. Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1835
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 2053
  10. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 4618
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 20848 / 56987
  2. Российской участнице Comedy Woman запретили въезд в Украину на 5 лет 2589 / 3115
  3. Президент приостановил гражданство депутатов Артеменко и Боровика 2164 / 2429
  4. Умер один из старейших актеров мира 1823 / 2030
  5. В России прекращен выпуск самолетов АН-140 1681 / 1934
  6. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 1614 / 2235
  7. Рыбы-топорики оказались изобретателями стелс-технологии 1412 / 1785
  8. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 1303 / 3794
  9. Шаг вперед и два назад. 10 самых богатых людей Украины 1268 / 1453
  10. Американские Черные ястребы прилетели в Польшу 1203 / 1357
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 93 / 56987
  2. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 61 / 2235
  3. Шаг вперед и два назад. 10 самых богатых людей Украины 14 / 1453
  4. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 13 / 3794
  5. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 12 / 1264
  6. Cистемный подход. Почему IT сложно занять достойное место в украинской медицине 8 / 609
  7. У главы Нафтогаза "золотой парашют" составляет 37 млн грн 8 / 1578
  8. Еврокомиссия присоединилась к требованиям отменить е-декларирование для общественных активистов 8 / 430
  9. Президент приостановил гражданство депутатов Артеменко и Боровика 7 / 2429
  10. Российский корабль пытался захватить украинский катер 7 / 2507
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.