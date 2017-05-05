Суд назначил ночной домашний арест фигуранту дела Мартыненко

Его также обязали носить электронный браслет и сдать все паспорта

Одному из руководителей государственного концерна "Ядерное топливо" (в состав которого входит Восточный горно-обогатительный комбинат), которого подозревают в причастности к хищению средств Восточного ГОК в размере $17,28 млн, избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева 5 мая.

Также решением суда подозреваемого обязали носить электронное средство контроля (браслет) и сдать все паспорта.

В НАБУ подчеркнули, что чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

22 апреля ему было сообщено о подозрении в порядке, установленном для случаев, когда подозреваемый находится за пределами Украины, а 4 мая чиновник получил уведомление о подозрении лично.

Напомним, Соломенский суд Киева избрал для Мартыненко меру пресечения в виде личного поручительства, обязав сдать загранпаспорт и не покидать Украину. Мартыненко взяли на поруки Виктор Пинзеник, Вадим Пидберезняк, Андрей Тетерук, а также министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

20 апреля НАБУ задержало Мартыненко по делу о растрате $17,28 млн на госпредприятии Восточный ГОК при поставках уранового концентрата из Казахстана.