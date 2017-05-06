За минувшие сутки в Донбассе зафиксировано 63 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Пятеро военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении из минометов калибра 120-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял опорные пункты вблизи Павлополя. 120-миллиметровые минометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие противник применял по позициям вблизи Гнутово, а минометы калибра 82-мм, вооружение БМП, противотанковые гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие – по опорным пунктам неподалеку Марьинки. Из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по защитникам Водяного, а из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров – вел огонь по защитникам Красногоровки. Позиции сил АТО под Широкино и Богдановкой противник обстреливал из стрелкового оружия, а опорные пункты неподалеку Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов. Гранатометы и стрелковое оружие противник применял по позициям рядом с Новотроицким и Лебединским. В районе Водяного действовали вражеские снайперы.

На донецком направлении огнем минометов калибра 120-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник накрывал позиции неподалеку Верхнеторецкого, а из 82-миллиметровых минометов бил по опорным пунктам вблизи Луганского. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов и пулеметов противник вел огонь по нашим позициям вблизи Песок. Из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник бил по защитникам Авдеевки, а из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров – по защитникам Троицкого. Из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник бил по защитникам Зайцево. Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг обстреливал позиции рядом с Каменкой.

На луганском направлении 120-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил по позициям под Крымским, а минометы калибра 120-мм, гранатометы и пулеметы больших калибров – по опорным пунктам вблизи Новозвановки. Из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Троицкого. Из противотанковых гранатометов противник бил по позициям ВСУ под Новоалександровкой, а из стрелкового оружия и гранатометов различных систем – по опорным пунктам в районе Донца и Желтого.