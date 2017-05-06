Мать украинского политзаключенного Кольченко проведала его в российской тюрьме

Нашего консула к нему до сих пор не пускают

Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко посетила его в российской тюрьме в Челябинске. Об этом сообщила координатор проекта "РосУзник" Яна Гончарова в Facebook.

По ее словам, свидание было длительным.

Гончарова отметила, что Кольченко уже адаптировался и почти не болеет.

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"Усиленное питание, на котором он был несколько месяцев (как он говорил - это какое-то дополнительное количество грамм масла и молоко) ему не помогло - все такой же худой и дефицит веса налицо", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Кольченко получает письма, однако они проходят цензуру.

Гончарова добавила, что консула к Кольченко до сих пор не пускают.

Ранее Верховный суд России признал законными и оставил в силе приговоры к 20 годам тюремного заключения в колонии строгого режима для украинского режиссера Олега Сенцова и 10 годам лишения свободы для крымского активиста Александра Кольченко.

Российские власти обвинили Сенцова и Кольченко в создании ячейки "Правого сектора", поджоге офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия" в Симферополе, а также в подготовке взрыва памятника Ленину. Сенцов и Кольченко обвинения отрицают. Сенцов на суде рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его, чтобы выбить нужные им показания.