Остаться в забое. Как шахтёры Кривбасса требовали тысячу долларов зарплаты

4 мая работники четырёх шахт Криворожского железнорудного комбината отказались подниматься на поверхность. Корреспондент Фокуса отправился в Кривой Рог, чтобы увидеть перипетии шахтёрского протеста

— Сейчас здесь происходит совещание. Покиньте, пожалуйста, помещение, —так встречают журналистов во Дворце культуры железнорудного комбината, где проходят переговоры представителей трудового коллектива с руководством предприятия. Ранее председатель правления Фёдор Карманиц спускался к шахтёрам на глубину полтора километра. Проведя сутки под землёй, коллективы четырёх шахт поднялись на поверхность, чтобы продолжить разговор.

— Здесь решается важный общественно-резонансный вопрос, — аргументирует своё присутствие местный журналист.

— Мы вас пригласим, если посчитаем нужным, — не сдаётся Елена Маслова, подземно-стволовая одной из шахт комбината, активистка Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ).

— Поднимите руки, кто против, что мы здесь… — пытается обратить на себя внимание присутствующих журналист. В зале много шахтёров. Они выглядят уставшими.

— Ребят, вы поймите, руководству важно это замолчать. Мы не хотим. Мы на вашей стороне, — продолжает журналист.

— Мы сами разбираемся, не надо нас учить, — резко обрывает его один из шахтёров. — Зачем ты нас агитируешь?

— Здесь будут решаться внутренние вопросы, — говорит Маслова. — Очень много политики. Мы не хотим, чтобы ситуацией воспользовались остальные. Здесь будем обсуждать поэтапное повышение заработной платы. Мы заинтересованы в продуктивном диалоге с администрацией.

После этого в комнате остаются лишь шахтёры и представители администрации.

Не пускают туда и председателя городской организации НПГУ Юрия Самойлова. Он пенсионер, а не работник комбината.

Самойлов ходит в кепке с профсоюзным значком и пьёт чай, чтобы успокоить нервы. А нервничает в последние дни много.

— Я дедушка. Но они все меня боятся. Терять мне нечего, — с улыбкой говорит он.

В мае зарплата вырастет на 20%, ко Дню шахтёра (1 августа) на 30%, а к концу 2017 года на 50%

По словам Самойлова, в апреле работники комбината ожидали повышения заработной платы. Это обещало руководство предприятия. Повышения не произошло, и потому шахтёры решили вызвать администрацию на разговор к себе. Требование — повышение заработной платы до уровня 2012 года – тысячи долларов в гривневом эквиваленте.Сейчас она составляет около 10-12 тысяч гривен у проходчиков. У руководителей предприятия есть свои предложения.

— По предварительным данным, администрация предлагает повышение на 20% с 1 мая и на 30% ко Дню шахтера 1августа, — говорит Самойлов.

Профсоюзный деятель считает, что возможны акции и на других предприятиях города, так как работники шахт живут рядом и общаются. Свою помощь уже предлагали бойцы добровольческих батальонов.

— 15 лет в Кривом Роге не было такого, чтобы несколько сотен человек выражали свои требования. Украина подписала ассоциацию с Евросоюзом. Там есть социальная составляющая – привести к европейским нормам социальные стандарты. Но принимает решение собственник, - рассказывает Самойлов.

Пока что в погоне за европейскими нормами шахтёрам приходится уезжать в Польшу. По словам Самойлова, за последний год около тысячи горняков уехали за границу.

В конце концов, комитет за дверью голосует за то, чтобы в зале присутствовал Самойлов. Его заместителю Масловой сегодня на работу и он должён её заменить. Профсоюзная деятельность не освобождает от трудовых обязательств.

После переговоров

На закрытом собрании руководство предприятия и шахтёры договорились о постепенном повышении заработной платы. Сначала в мае зарплата вырастет на 20%, ко Дню шахтёра (1 августа) на 30%, а к концу 2017 года на 50%. Этот план на бумаге руководство обещает показать 11 мая.

— Никакой забастовки не было. Было рабочее собрание, — резко отвечает один из участников подземной акции и отказывается разговаривать после обещаний руководства повысить заработную плату.

— Это только начало, — коротко комментирует Самойлов.

В "Кривбассжелезрудком" шахтёрские протесты не комментируют и просят обращаться после праздников. Добыча руды продолжается в обычном режиме.