Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Остаться в забое. Как шахтёры Кривбасса требовали тысячу долларов зарплаты
Остаться в забое. Как шахтёры Кривбасса требовали тысячу долларов зарплаты
Фото: gogetnews

Остаться в забое. Как шахтёры Кривбасса требовали тысячу долларов зарплаты

4 мая работники четырёх шахт Криворожского железнорудного комбината отказались подниматься на поверхность. Корреспондент Фокуса отправился в Кривой Рог, чтобы увидеть перипетии шахтёрского протеста

Роман Губа - 06.05.17 472
0000

— Сейчас здесь происходит совещание. Покиньте, пожалуйста, помещение, —так встречают журналистов во Дворце культуры железнорудного комбината, где проходят переговоры представителей трудового коллектива с руководством предприятия. Ранее председатель правления Фёдор Карманиц спускался к шахтёрам на глубину полтора километра. Проведя сутки под землёй, коллективы четырёх шахт поднялись на поверхность, чтобы продолжить разговор.

— Здесь решается важный общественно-резонансный вопрос, — аргументирует своё присутствие местный журналист.

— Мы вас пригласим, если посчитаем нужным, — не сдаётся Елена Маслова, подземно-стволовая одной из шахт комбината, активистка Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ).

— Поднимите руки, кто против, что мы здесь… — пытается обратить на себя внимание присутствующих журналист. В зале много шахтёров. Они выглядят уставшими.

— Ребят, вы поймите, руководству важно это замолчать. Мы не хотим. Мы на вашей стороне, — продолжает журналист.

— Мы сами разбираемся, не надо нас учить, — резко обрывает его один из шахтёров. — Зачем ты нас агитируешь?

— Здесь будут решаться внутренние вопросы, — говорит Маслова. — Очень много политики. Мы не хотим, чтобы ситуацией воспользовались остальные. Здесь будем обсуждать поэтапное повышение заработной платы. Мы заинтересованы в продуктивном диалоге с администрацией.

После этого в комнате остаются лишь шахтёры и представители администрации.

Не пускают туда и председателя городской организации НПГУ Юрия Самойлова. Он пенсионер, а не работник комбината.

Самойлов ходит в кепке с профсоюзным значком и пьёт чай, чтобы успокоить нервы. А нервничает в последние дни много.

— Я дедушка. Но они все меня боятся. Терять мне нечего, — с улыбкой говорит он.

В мае зарплата вырастет на 20%, ко Дню шахтёра (1 августа) на 30%, а к концу 2017 года на 50%

По словам Самойлова, в апреле работники комбината ожидали повышения заработной платы. Это обещало руководство предприятия. Повышения не произошло, и потому шахтёры решили вызвать администрацию на разговор к себе. Требование — повышение заработной платы до уровня 2012 года – тысячи долларов в гривневом эквиваленте.Сейчас она составляет около 10-12 тысяч гривен у проходчиков. У руководителей предприятия есть свои предложения.

— По предварительным данным, администрация предлагает повышение на 20% с 1 мая и на 30% ко Дню шахтера 1августа, — говорит Самойлов.

Профсоюзный деятель считает, что возможны акции и на других предприятиях города, так как работники шахт живут рядом и общаются. Свою помощь уже предлагали бойцы добровольческих батальонов.

— 15 лет в Кривом Роге не было такого, чтобы несколько сотен человек выражали свои требования. Украина подписала ассоциацию с Евросоюзом. Там есть социальная составляющая – привести к европейским нормам социальные стандарты. Но принимает решение собственник, - рассказывает Самойлов.

Пока что в погоне за европейскими нормами шахтёрам приходится уезжать в Польшу. По словам Самойлова, за последний год около тысячи горняков уехали за границу.

В конце концов, комитет за дверью голосует за то, чтобы в зале присутствовал Самойлов. Его заместителю Масловой сегодня на работу и он должён её заменить. Профсоюзная деятельность не освобождает от трудовых обязательств.

После переговоров

На закрытом собрании руководство предприятия и шахтёры договорились о постепенном повышении заработной платы. Сначала в мае зарплата вырастет на 20%, ко Дню шахтёра (1 августа) на 30%, а к концу 2017 года на 50%. Этот план на бумаге руководство обещает показать 11 мая.

— Никакой забастовки не было. Было рабочее собрание, — резко отвечает один из участников подземной акции и отказывается разговаривать после обещаний руководства повысить заработную плату.

— Это только начало, — коротко комментирует Самойлов.

В "Кривбассжелезрудком" шахтёрские протесты не комментируют и просят обращаться после праздников. Добыча руды продолжается в обычном режиме.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Премьер-министр Украины зарабатывает меньше своих подчиненныхУ главы Нафтогаза "золотой парашют" составляет 37 млн грнГосстат: Средняя номинальная зарплата в мае была в 2,1 раза выше минимальной

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 5425
  2. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3881
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 8437
  4. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2777
  5. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5594
  6. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 1214
  7. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1832
  8. Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1850
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 2070
  10. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 4725
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 10562 / 59596
  2. Российской участнице Comedy Woman запретили въезд в Украину на 5 лет 2913 / 3180
  3. Российский корабль пытался захватить украинский катер 2426 / 2874
  4. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 1581 / 2378
  5. Рыбы-топорики оказались изобретателями стелс-технологии 1497 / 1814
  6. У главы Нафтогаза "золотой парашют" составляет 37 млн грн 1443 / 1649
  7. В киевской Лавре показали древнеегипетские мумии крокодила и человека 1430 / 1639
  8. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 1196 / 5213
  9. Захваченные боевиками предприятия в Донбассе останавливаются, - Тука 1105 / 1182
  10. Киевский метрополитен официально призвал не подавать милостыню и не покупать в вагонах 1093 / 1287
  1. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 50 / 2378
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 34 / 59596
  3. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 22 / 5213
  4. По ком плачет гетто. Почему жизнь в Украине похожа на бесконечный "День сурка" 12 / 1026
  5. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 11 / 730
  6. Еврокомиссия присоединилась к требованиям отменить е-декларирование для общественных активистов 9 / 490
  7. У главы Нафтогаза "золотой парашют" составляет 37 млн грн 8 / 1649
  8. Шаг вперед и два назад. 10 самых богатых людей Украины 8 / 1487
  9. Российский корабль пытался захватить украинский катер 7 / 2874
  10. В Киеве ограничат движение по Южному мосту на два с половиной месяца 6 / 465
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.