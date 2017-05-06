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Главная » Страна » Аброськин: В прифронтовой Марьинке не хватает полицейских

Аброськин: В прифронтовой Марьинке не хватает полицейских

Аброськин: В прифронтовой Марьинке не хватает полицейских
Патрульная полиция / Фото: Пресс-служба МВД

Некомплект составляет 22 человека

06.05.17 69
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В прифронтовой Марьинке не хватает полицейских, сейчас некомплект составляет 22 человека. Об этом сообщил начальник Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Говоря о личном составе подразделения, то желающих идти служить в прифронтовой район нет. Сейчас некомплект кадров составляет 22 человека. Наиболее ощутим он в следственном подразделении", - сообщил Аброськин.

Он уточнил, что в среднем на день в полицию поступает до 40 звонков, из них 10% - с признаками уголовных правонарушений. Полицейские приезжают на место происшествия за 5-30 минут, потому что иногда приходится ехать 65 км. Также очень частые выезды групп на документирование последствий обстрелов боевиками прифронтовых населенных пунктов района.

В частности, здание полиции в Марьинке полностью разрушили боевики.

"Мы будем советоваться со специалистами относительно возможного восстановления этого поврежденного помещения. В случае положительного ответа должны обязательно восстановить здание полиции", - добавил начальник областной Нацполиции.

Кроме того, он сообщил, что МВД передало в прифронтовое Марьинское отделение участка еще два новых современных автомобиля Renault Duster.

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