Аброськин: В прифронтовой Марьинке не хватает полицейских

В прифронтовой Марьинке не хватает полицейских, сейчас некомплект составляет 22 человека. Об этом сообщил начальник Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Говоря о личном составе подразделения, то желающих идти служить в прифронтовой район нет. Сейчас некомплект кадров составляет 22 человека. Наиболее ощутим он в следственном подразделении", - сообщил Аброськин.

Он уточнил, что в среднем на день в полицию поступает до 40 звонков, из них 10% - с признаками уголовных правонарушений. Полицейские приезжают на место происшествия за 5-30 минут, потому что иногда приходится ехать 65 км. Также очень частые выезды групп на документирование последствий обстрелов боевиками прифронтовых населенных пунктов района.

В частности, здание полиции в Марьинке полностью разрушили боевики.

"Мы будем советоваться со специалистами относительно возможного восстановления этого поврежденного помещения. В случае положительного ответа должны обязательно восстановить здание полиции", - добавил начальник областной Нацполиции.

Кроме того, он сообщил, что МВД передало в прифронтовое Марьинское отделение участка еще два новых современных автомобиля Renault Duster.