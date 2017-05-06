Сутки в АТО: Эпицентром боевых действий остается мариупольское направление

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 5 украинских военнослужащих получили ранения. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление

Наиболее интенсивные боевые действия вчера развернулись в Крымском и на передовых позициях в Попаснянском районе. Противник 5 раз применял минометы, выпустив при этом более 30 мин. Также оккупанты активно использовали легкое вооружение. Украинские войска открывали ответный огонь.

Кроме этого, несколько вражеских обстрелов произошло в Станично-Луганском и Словяносербском районах. По-прежнему, в основном боевики стреляют в темное время суток.

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Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 14 обстрелов со стороны противника.

Донецкое направление

Обстановка достаточно напряженная по всему фронту. Если в течение первых 19 часов вчерашнего дня противник открывал огонь только из легкого вооружения и БМП, то вечером оккупанты ввели в действие минометы. Оккупанты применяли тяжелое вооружение на Светлодарской дуге, под Горловкой, в Авдеевке и Песках. Именно обстрел в Песках был самым мощным: он продолжался более 2 часов, враг выпустил 30 мин, а также активно применял бронетехнику и легкое вооружение.

В Авдеевке, как и раньше, оккупанты открывают огонь сразу по нескольким направлениям: вчера это были Спартак (юг) и Яковлевка (юго-восток).

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 15 вражеских обстрелов, в том числе 7 – из тяжелого вооружения.

Мариупольское направление

Несколько обострилась обстановка в Марьинском районе. Вчера оккупанты неоднократно применяли бронетехнику, а также минометы на этих рубежах. Есть попадание в жилые кварталы. В частности, в Красногоровке повреждены окна в городской больнице, а также нежилой частный дом. 1 женщина ранена.

В Волновахском районе (Новотроицкое, Новогригорьевка, Богдановка) в течение дня произошло несколько вражеских провокаций с применением стрелкового оружия.

На юге ситуация по-прежнему напряженная. И днем, и ночью боевики активно нарушают режим тишины, преимущественно из легкого вооружения. Между 16 и 20 часами в Павлополе и Водяном состоялись минометные обстрелы, а в Гнутово – артиллерийский.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 34 вражеских обстрела, в том числе 7 – из тяжелого вооружения.