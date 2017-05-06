Украинские танкисты, начиная с 7 мая, примут участие в международных танковых соревнованиях "Сильная Европа" в Германии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
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"Вооруженные Силы Украины будет представлять взвод 14 отдельной механизированной бригады из города Владимир-Волынский, который в прошлом году стал победителем танковых соревнований на внутренней арене. Сейчас идет подготовительный этап, в ходе которого пройдет рекогносцировка огневых участков полигона Графенвир и пристрелка пушек", - говорится в сообщении.
Отечественным Т-64 будут противостоять немецкие, австрийские и польские экипажи на "Леопард 2", а также американские "Абрамсы" и французские "Леклерки".