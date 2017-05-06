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Главная » Страна » МинВОТ: 9 мая в Авдеевку пустят электроэнергию по новой линии

МинВОТ: 9 мая в Авдеевку пустят электроэнергию по новой линии

МинВОТ: 9 мая в Авдеевку пустят электроэнергию по новой линии
Фокус.ua

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено

06.05.17 22
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Со вторника, 9 мая, в Авдеевку Донецкой области пустят электроэнергию по новой линии. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

"Электроснабжение Авдеевки будет осуществляться по новой линии, которую запустят в работу 9.05", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что сейчас завершены работы по восстановлению электроэнергии на Донецкой фильтровальной станции. 

Напомним, 2 мая Донецкая фильтровальная станция была снова обесточена

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