МинВОТ: 9 мая в Авдеевку пустят электроэнергию по новой линии

Со вторника, 9 мая, в Авдеевку Донецкой области пустят электроэнергию по новой линии. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

"Электроснабжение Авдеевки будет осуществляться по новой линии, которую запустят в работу 9.05", - говорится в сообщении.

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Также отмечают, что сейчас завершены работы по восстановлению электроэнергии на Донецкой фильтровальной станции.

Напомним, 2 мая Донецкая фильтровальная станция была снова обесточена.