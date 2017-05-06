В территориальных водах Венгрии на 730 км реки Дунай столкнулись два украинских теплохода, принадлежащих Украинскому Дунайскому пароходству (Измаил, Одесская область).
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Интерфакс-Украина.
"Грузовой теплоход "Иркутск" при расхождении левым бортом секции УДП-442 его каравана навалил на левый борт пассажирского теплохода "Молдавия". Потерпевших, загрязнения окружающей среды и водотечности корпусов нет, суда не утратили мореходность. На данный момент венгерские власти проводят расследование случая", - отмечается в сообщении.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Таиланде теплоход врезался в бетонный мост: 13 погибших
Согласно инструкции, с момента получения информации о столкновении в УДП работает аварийный штаб.