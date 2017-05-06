ГПУ: Янукович и его окружение украли 40 млрд долларов

Генеральная прокуратура считает, что в период правления Виктора Януковича его окружение украло $40 млрд. Об этом сказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире UMN, передает LB.ua.

"По нашим оценкам, в период правления Виктора Януковича было украдено около $40 млрд. За 2,5 года они украли примерно один государственный бюджет Украины", - заявил Енин.

По версии следствия, организованная преступная организация, которую приписывают Януковичу, состояла из семи групп влияния.

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"Мы подробно исследовали деятельность одного из семи крыльев преступной организации - это крыло действовавшее под крышей Курченко, Клименко. Указанные лица контролировали деятельность определенных сфер народного хозяйства Украины. Они только из Днепропетровской области каждый месяц взимали примерно $100 млн кэшем. Это были так называемые налоговые площадки. ", - рассказал Енин.

Далее эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций.

"Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь этой денежной массы и деятельность предприятий с внешним миром. То есть речь идет о деятельности международного "отмывочного" хаба, где деньги отмывались за границу, а дальше уже "отбеленные" использовались на приобретение недвижимости, футбольных клубов, яхт, депутатских голосований, или так называемое реинвестирование в Украине - то есть покупка облигации внутреннего государственного займа", - заявил Енин.

Напомним, что 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.