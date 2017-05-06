Российско-оккупационные войска не прекращают обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 19 раз открывал огонь по опорным пунктам наших военных. Трое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении огнем минометов калибра 120-мм противник накрывал защитников Луганского, а из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Верхнеторецком и Авдеевки. По опорным пунктам наших войск вблизи шахты "Бутовка", Каменки и зайцев враг бил из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вблизи Зайцево действовали вражеские снайперы.

На приморском направлении 120-миллиметровые минометы и стрелковое оружие враг применял по позициям рядом Широкино, а гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы - по опорным пунктам вблизи Павлополь и Марьинки. В районе Водяного активно действовали вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов калибра 120-мм подразделения российско-оккупационных войск били по позициям вблизи Крымского. Из 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг накрывал опорные пункты неподалеку Новозвановки. Из противотанковых гранатометов противник вел огонь по позициям в районе Троицкого и Новоалександровки, а стрелковое оружие применял по опорным пунктам в районе станицы Луганской.