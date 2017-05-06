Глава "Черного тюльпана": Около тысячи погибших остаются неопознанными в Донбассе

Около тысячи погибших в зоне АТО военнослужащих и мирных жителей остаются неопознанными. Такие ориентировочные цифры назвал руководитель поисковой миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин, передает 112 Украина.

"Если основываться на данных, которые озвучиваются и миссией ООН, и ОБСЕ, и Международным Красным Крестом, плюс наши данные - это все верифицируется. Порядка около тысячи человек. Не только военных, это и гражданские люди, которые числятся у нас до сих пор не найденными и не идентифицированными", - рассказал Жилкин.

Он отметил, что из этой цифры нужно вычесть несколько сотен тел, которые находятся на нашей территории и до сих пор не опознаны.

Ранее Ярослав Жилкин заявил, что в Днипре остаются неопознанными более 120 тел бойцов АТО.