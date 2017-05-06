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Human Rights Watch призвала боевиков освободить ученого Козловского

Human Rights Watch призвала боевиков освободить ученого Козловского
Игорь Козловский / Фото: mk.ru

Обращение с ученым правозащитники назвали огромным попиранием верховенства закона

06.05.17 74
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Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призывает террористическую организацию "ДНР" немедленно освободить ученого Игоря Козловского. Об этом информирует Радио Свобода.

"Обращение с Козловским – от задержания и до суда – было огромным попиранием верховенства закона, его приговор должен быть немедленно аннулирован", – заявила представитель организации Таня Купер.

Она подчеркнула, что Козловского удерживают за решеткой исключительно за его политические взгляды.

В HRW напомнили, что с января 2016 года, когда ученого задержали в Донецке, к нему еще ни разу не пустили членов его семьи.

"В  условиях отсутствия функциональной системы уголовного правосудия в регионе у Козловского было мало шансов на справедливый суд. Все его дело является пародией, цель которой – лишить его права эффективно защищаться и наказать за мирную оппозицию к действиям сепаратистов ", – отметила Купер.

Напомним, Игоря Козловского арестовали в январе 2016 года в Донецке. По словам жены ученого Валентины, его арестовали за "неправильную" переписку в социальной сети Facebook.

Игорь Козловский - украинский ученый, кандидат исторических наук, преподавал религиоведение в ДонНТУ, руководитель Донецкого отделения Украинской ассоциации религиоведов. По данным жены ученого, Козловский оставался в Донецке после оккупации, поскольку ухаживал за лежачим родственником.

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