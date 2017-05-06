В Виннице представители СБУ вместе с полицейскими разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины на странице в Facebook.

Два человека устроили подпольную лабораторию в спальном микрорайоне. Изготовленные и расфасованные психотропы они распространяли среди местных наркозависимых.

Подчеркивается, что один из задержанных был в розыске за незаконное обращение с оружием и сбыт наркотиков.

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Во время обысков у задержанных и в лаборатории изъяли примерно полкило готового амфетамина, огромное количество прекурсоров, а также оборудование для изготовления и фасовки психотропов.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 313 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении.