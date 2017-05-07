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Видео В Киеве ночью произошел пожар в Лукьяновском СИЗО

<span class="label red">Видео</span> В Киеве ночью произошел пожар в Лукьяновском СИЗО
Фото: Tochka.net

Горели якобы камеры для VIP-заключенных

07.05.17 204
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В ночь на 7 мая в Лукьяновском СИЗО горел корпус для несовершеннолетних, в котором якобы находятся VIP-камеры. Об этом сообщил экс-глава Государственной пеницитарной службы Сергей Старенький на странице в Facebook.  

"Сожгли корпус для несовершеннолетних. Именно тут в последнее время концентрировались элитные заключенные. И камеры этого корпуса использовались как VIP-камеры", - написал Старенький.

По предварительным данным жертв и возможных побегов не было.

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