В Лукьяновском СИЗО утверждают, что горело админздание

Ночной пожар в Лукьяновском СИЗО произошел не на территории корпуса для несовершеннолетних, а на крыше над одним из административных зданий. Об этом заявил замначальника изолятора Виталий Шкурба, передает 112 Украина.

"Данная часть здания административная, под ней (крышей, - ред.) находятся кабинеты медработников и сотрудников социальной службы. На данной части здания жилых помещений нет", - уточнил он.

Шкурба сообщил, что во время пожара никто не пострадал.

"Около 1:40 возник пожар на крыше административного здания для содержания заключенных. Был вызван наряд ГСЧСс и оперативная группа Шевченковского райуправления полиции. Пожар был локализирован в 2:57, пострадавших нет. Во время пожара были эвакуированы 43 человека из соседней части здания", - отметил он.

Предварительная причина пожара, по словам замначальника СИЗО, - замыкание электропроводки.

Также он предполагает, что полиция уже внесла сведения о происшедшем пожаре в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 мая в Лукьяновском СИЗО горел корпус для несовершеннолетних, в котором якобы находятся VIP-камеры.