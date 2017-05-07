В Украине с начала года уже утонули 160 человек

В Украине с начала нынешнего года на водоемах погибли 160 человек, из которых 8 - дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

При этом спасено 211 человек, в том числе 42 ребенка.

"Спасатели в очередной раз предупреждают: пренебрежение правилами безопасности во время пребывания на водоемах может стать причиной трагических последствий. Купальный сезон еще даже не начался, а спасатели уже фиксируют случаи гибели людей на водоемах. Особую актуальность эта проблема приобретает в период майских праздников, когда граждане, отправляясь на рыбалку или на отдых к прудам и рекам, пренебрегают элементарными правилами безопасности и в результате увеличивают печальную статистику погибших", - говорится в сообщении.

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Напомним, в течение 2016 года на водоемах в Украине утонуло более 1000 человек.