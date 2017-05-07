Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 7 мая
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 воскресенья, 7 мая
1
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+VKontakte
Читайте также на focus.ua
- Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 5529
- Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3965
- Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 8675
- Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2855
- 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5630
- Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 1229
- Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1894
- Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1878
- Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 2108
- Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 4910
- Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 6490 / 10153
- Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 3840 / 61906
- Просто смиритесь. 4 главные перемены, с которыми сталкиваются мужчины после 50 2190 / 2678
- Хокинг: Человечество может вымереть через 100 лет, если не колонизирует другую планету 2076 / 2266
- Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 1283 / 2303
- Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 1206 / 1535
- Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 1102 / 4066
- В Германии заработала лазерная установка длиной 3,4 км 1097 / 1337
- Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 1079 / 2178
- Глава "Черного тюльпана": Около тысячи погибших остаются неопознанными в Донбассе 967 / 1368
- Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 44 / 2303
- Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 29 / 10153
- Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 25 / 4066
- По ком плачет гетто. Почему жизнь в Украине похожа на бесконечный "День сурка" 13 / 1561
- Пятая колонна, или Федерализация, которую никто не заметил 10 / 333
- Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 9 / 2639
- Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 6 / 61906
- Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 6 / 1535
- Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 6 / 2178
- Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 5 / 11283
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.