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Главная » Страна » В ОБСЕ рассказали о сексуальных домогательствах со стороны боевика
В ОБСЕ рассказали о сексуальных домогательствах со стороны боевика
ОБСЕ / Фото: mw.ua

В ОБСЕ рассказали о сексуальных домогательствах со стороны боевика

Инцидент произошел вблизи Петровского в Донецкой области

07.05.17 60
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В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о сексуальных домогательствах со стороны вооруженного боевика в отношении члена патруля миссии женского пола. Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на вечер 5 мая, опубликованном 6 мая.

"Член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, вооруженного автоматом (АК-47), который угрожал, что не позволит патрулю миссии двигаться в восточном направлении с Петровского до Раздольного, пока его требования не будут удовлетворены. Патруль покинул этот район по другому маршруту и проинформировал СЦКК о случившемся", - сообщили в СММ.

Населенные пункты Петровское и Раздольное Старобешевского района Донецкой области находятся под контролем боевиков ОРДО.

Кроме того, в отчете сообщается, что террористы "ДНР" отказали патрулю миссии во въезде в Седово и в поселок Старомихайловка (15 км к западу от Донецка).

Напомним, в воскресенье, 23 апреля, возле Луганска на фугасе подорвался автомобиль с наблюдателями ОБСЕ. Автомобиль в районе села Пришиб, в Славяносербском районе наехал на фугас, установленный неизвестными на пути прохождения миссии. Один член миссии погиб, двое ранены.

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