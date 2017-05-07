Сутки в АТО: боевики 15 раз применяли тяжелое вооружение

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 5 военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление

Станично-Луганский район. В самом райцентре враг нарушил режим тишины дважды в сутки – утром и поздно вечером, в обоих случаях используя стрелковое оружие.

Новоайдарский район. На рассвете противник открыл огонь из минометов по направлению к защитникам Крымского, менее чем за час выпустив около 30 снарядов. Во второй раз силы оккупанта проявили здесь активность уже перед заходом солнца, применив вооружение бронетехники и стрелковое оружие.

Попаснянский район. Здесь боевые действия велись с перерывами с 14 до 21 часов. Львиная доля обстрелов пришлась на наш опорный пункт вблизи Новозвановки, где боевики использовали минометы наравне с легким вооружением. В Новоалександровке оккупанты активно применяли гранатометы различных систем.

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Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 11 вражеских обстрелов, из них 4 – минометные.

Донецкое направление

Светлодарская дуга. После 5 часов утра боевики выпустили 15 мин по направлению Луганского, после чего воцарилась тишина. Но уже после 19-ти часов боевые действия возобновились. Так, до конца суток противник активно обстреливал наши позиции из БМП и гранатометов.

Район Горловки. Тяжелое вооружение бандформирования применили только при обстреле позиций сил АТО в Верхнеторецком, этот обстрел произошел в полдень. В Зайцево и Майорске НВФ неоднократно нарушали режим тишины, но использовали при этом легкое вооружение, включая снайперские винтовки. В то же время вчера поздно вечером в результате вражеского обстрела в Зайцево ранен гражданский.

Авдеевка с ее окрестностями. Здесь враг продолжает вести себя дерзкио. Начав обстрелы еще до обеда, боевики продолжили их до позднего вечера. Самый мощный обстрел Авдеевской промзоны состоялся днем. Тогда враг выпустил более 40 мин и 15 танковых снарядов со стороны Ясиноватой. На флангах Авдеевки – позиция "Шахта Бутовка" и вблизи Каменки – враг применял исключительно легкое вооружение.

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Донецкий аэропорт. На закате активизировались снайперы противника в Опытном и Песках. Также в последнем более получаса обстреливала наши позиции вражеская БМП.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 17 вражеских обстрелов, из них 5 – из тяжелого вооружения.

Мариупольское направление

Марьинский район. Здесь боевики стреляли утром и вечером. Утром они провоцировали наших военных на открытие ответного огня вблизи Марьинки. Впрочем – неудачно. Вечером враг перешел к более активным попыткам и применял уже минометы наравне с бронетехникой и стрелковым оружием как в Марьинке, так и в Красногоровке.

Вблизи Докучаевска враг боевой активности не проявлял.

На участке фронта Павлополь – Широкино обстановка – неизменна. Враг проводит обстрелы в круглосуточном режиме. Подавляющее большинство из них – продолжительностью не более получаса и с использованием легкого вооружения. Эпизодические минометные обстрелы со стороны противника произошли в Павлополе, Гнутово и Широкино. В Водяном на рассвете был активным снайпер противника.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло (как и на донецком направлении,) 17 вражеских обстрелов, в том числе 6 раз враг применял минометы.