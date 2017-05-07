Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Сутки в АТО: боевики 15 раз применяли тяжелое вооружение
Сутки в АТО: боевики 15 раз применяли тяжелое вооружение
Фото пресс-службы полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

Сутки в АТО: боевики 15 раз применяли тяжелое вооружение

Пятеро наших военных были ранены

07.05.17 4
0000

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 5 военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Луганское направление

Станично-Луганский район. В самом райцентре враг нарушил режим тишины дважды в сутки – утром и поздно вечером, в обоих случаях используя стрелковое оружие.

Новоайдарский район. На рассвете противник открыл огонь из минометов по направлению к защитникам Крымского, менее чем за час выпустив около 30 снарядов. Во второй раз силы оккупанта проявили здесь активность уже перед заходом солнца, применив вооружение бронетехники и стрелковое оружие.

Попаснянский район. Здесь боевые действия велись с перерывами с 14 до 21 часов. Львиная доля обстрелов пришлась на наш опорный пункт вблизи Новозвановки, где боевики использовали минометы наравне с легким вооружением. В Новоалександровке оккупанты активно применяли гранатометы различных систем.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 11 вражеских обстрелов, из них 4 – минометные.

Донецкое направление

Светлодарская дуга. После 5 часов утра боевики выпустили 15 мин по направлению Луганского, после чего воцарилась тишина. Но уже после 19-ти часов боевые действия возобновились. Так, до конца суток противник активно обстреливал наши позиции из БМП и гранатометов.

Район Горловки. Тяжелое вооружение бандформирования применили только при обстреле позиций сил АТО в Верхнеторецком, этот обстрел произошел в полдень. В Зайцево и Майорске НВФ неоднократно нарушали режим тишины, но использовали при этом легкое вооружение, включая снайперские винтовки. В то же время вчера поздно вечером в результате вражеского обстрела в Зайцево ранен гражданский.

Авдеевка с ее окрестностями. Здесь враг продолжает вести себя дерзкио. Начав обстрелы еще до обеда, боевики продолжили их до позднего вечера. Самый мощный обстрел Авдеевской промзоны состоялся днем. Тогда враг выпустил более 40 мин и 15 танковых снарядов со стороны Ясиноватой. На флангах Авдеевки – позиция "Шахта Бутовка" и вблизи Каменки – враг применял исключительно легкое вооружение.

Донецкий аэропорт. На закате активизировались снайперы противника в Опытном и Песках. Также в последнем более получаса обстреливала наши позиции вражеская БМП.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 17 вражеских обстрелов, из них 5 – из тяжелого вооружения.

Мариупольское направление

Марьинский район. Здесь боевики стреляли утром и вечером. Утром они провоцировали наших военных на открытие ответного огня вблизи Марьинки. Впрочем – неудачно. Вечером враг перешел к более активным попыткам и применял уже минометы наравне с бронетехникой и стрелковым оружием как в Марьинке, так и в Красногоровке.

Вблизи Докучаевска враг боевой активности не проявлял.

На участке фронта Павлополь – Широкино обстановка – неизменна. Враг проводит обстрелы в круглосуточном режиме. Подавляющее большинство из них – продолжительностью не более получаса и с использованием легкого вооружения. Эпизодические минометные обстрелы со стороны противника произошли в Павлополе, Гнутово и Широкино. В Водяном на рассвете был активным снайпер противника.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло (как и на донецком направлении,) 17 вражеских обстрелов, в том числе 6 раз враг применял минометы.

 

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В ОБСЕ рассказали о сексуальных домогательствах со стороны боевикаКарта военных действий в зоне АТО на 7 маяАТО: наши военные открывали огонь в ответ на провокации боевиков

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 5529
  2. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3965
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 8675
  4. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2855
  5. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5630
  6. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 1229
  7. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1894
  8. Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1878
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 2108
  10. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 4910
  1. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 6490 / 10139
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 3840 / 61899
  3. Просто смиритесь. 4 главные перемены, с которыми сталкиваются мужчины после 50 2190 / 2676
  4. Хокинг: Человечество может вымереть через 100 лет, если не колонизирует другую планету 2076 / 2265
  5. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 1283 / 2300
  6. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 1206 / 1534
  7. Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 1102 / 4039
  8. В Германии заработала лазерная установка длиной 3,4 км 1097 / 1337
  9. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 1079 / 2177
  10. Глава "Черного тюльпана": Около тысячи погибших остаются неопознанными в Донбассе 967 / 1368
  1. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 44 / 2300
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 29 / 10139
  3. Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 25 / 4039
  4. По ком плачет гетто. Почему жизнь в Украине похожа на бесконечный "День сурка" 13 / 1561
  5. Пятая колонна, или Федерализация, которую никто не заметил 10 / 332
  6. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 9 / 2639
  7. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 6 / 61899
  8. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 6 / 1534
  9. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 6 / 2177
  10. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 5 / 11283
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.