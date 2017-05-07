Геращенко предлагает не пускать в Украину российских журналистов, которые незаконно посещали ОРДЛО

По мнению представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске, вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко нужно запретить въезд в Украину журналистам из Российской Федерации, которые незаконно посещали оккупированные районы Донбасса. Об этом она написала в Facebook.

"Считаю, что запрет на въезд в Украину должен быть введен и против тех пропагандистов, которые незаконно, не через КПВВ, а через неконтролируемые участки украинско-российской границы заезжали в оккупированный Донбасс. Надо помочь госпогранслужбе составить эти списки, поэтому ко всем, кто отследил на оккупированном Донбассе всевозможных российских пропагандистов, просьба информировать об этом наши спецслужбы. А те примут правильное решение, согласно украинским законам", - говорится в сообщении.

Ирина Геращенко отметила, что многие журналисты из РФ, которые направляются на Евровидение в Киев, имеют цель показывать только недостатки проведения конкурса.

"Да и никакие это не журналисты, а пропагандисты. А о том, как все "плохо" на Евровидении, они и из-за поребрика напишут. Так что нечего тут у нас шастать", - отметила Геращенко, комментируя ситуация с отказом на въезд в Украину троим российским журналистам, которые незаконно посешали Крым.

Напомним, 6 мая украинские пограничники отказали в праве пересечения границы фотожурналисту российских информагентств Russia Roday и "РИА Новости" Рамилю Ситдикову. 7 мая в Украину не пропустили еще двух российских журналистов, которые ехали в Киев для освещения Евровидения.