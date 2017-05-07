Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Гройсман: Местные бюджеты за первые четыре месяца 2017 года выросли на 14,5 млрд грн

Гройсман: Местные бюджеты за первые четыре месяца 2017 года выросли на 14,5 млрд грн

Гройсман: Местные бюджеты за первые четыре месяца 2017 года выросли на 14,5 млрд грн
Владимир Гройсман / Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост составил 34,9%

07.05.17 63
0000

За первый квартал нынешнего года местные бюджеты в Украине выросли на 14,5 млрд грн. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, произошло это вследствие действия децентрализации.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост составил 34,9%.

"Эксперты отмечают, что темпы роста доходов в объединенных территориальных общинах еще выше. То, что теперь на местах появляются ресурсы для решения насущных местных проблем, - хорошая тенденция. Конечно, нужно время, чтобы разгрести все проблемы, которые накапливались за многие годы тотального игнорирования проблем местного самоуправления. Но во многих городах и селах изменения уже происходят и будут происходить с каждым годом все больше", - прокомментировал позднее премьер в Facebook.

Напомним, государственный бюджет Украины в январе-апреле текущего года получил 259,785 млрд грн доходов, что на 18,9% больше бюджетной росписи на этот период. 

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Церемония открытия Евровидения обойдется почти в 2,5 млн грнПремьер-министр Украины зарабатывает меньше своих подчиненныхПлоды компромиссов. Андрей Иванчук о том, как работает коалиция в Верховной Раде

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 5541
  2. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3979
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 8715
  4. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2860
  5. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5635
  6. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 1233
  7. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1898
  8. Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1881
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 2114
  10. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 4934
  1. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 7977 / 10476
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 4644 / 62120
  3. Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 3935 / 4782
  4. Просто смиритесь. 4 главные перемены, с которыми сталкиваются мужчины после 50 2394 / 2841
  5. Хокинг: Человечество может вымереть через 100 лет, если не колонизирует другую планету 2156 / 2282
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 1776 / 2413
  7. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 1353 / 1563
  8. Глава "Черного тюльпана": Около тысячи погибших остаются неопознанными в Донбассе 1229 / 1411
  9. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 1183 / 2216
  10. В Германии заработала лазерная установка длиной 3,4 км 1130 / 1348
  1. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 45 / 2413
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 30 / 10476
  3. Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 28 / 4782
  4. По ком плачет гетто. Почему жизнь в Украине похожа на бесконечный "День сурка" 14 / 1589
  5. Пятая колонна, или Федерализация, которую никто не заметил 10 / 343
  6. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 9 / 2664
  7. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 7 / 1563
  8. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 6 / 62120
  9. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 6 / 2216
  10. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 5 / 11288
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.