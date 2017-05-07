Гройсман: Местные бюджеты за первые четыре месяца 2017 года выросли на 14,5 млрд грн

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост составил 34,9%

За первый квартал нынешнего года местные бюджеты в Украине выросли на 14,5 млрд грн. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, произошло это вследствие действия децентрализации.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост составил 34,9%.

"Эксперты отмечают, что темпы роста доходов в объединенных территориальных общинах еще выше. То, что теперь на местах появляются ресурсы для решения насущных местных проблем, - хорошая тенденция. Конечно, нужно время, чтобы разгрести все проблемы, которые накапливались за многие годы тотального игнорирования проблем местного самоуправления. Но во многих городах и селах изменения уже происходят и будут происходить с каждым годом все больше", - прокомментировал позднее премьер в Facebook.

Напомним, государственный бюджет Украины в январе-апреле текущего года получил 259,785 млрд грн доходов, что на 18,9% больше бюджетной росписи на этот период.