В Киеве мужчина открыл стрельбу в супермаркете и ранил охранника

В Киеве в Печерском районе на площади Спортивной в супермаркете мужчина открыл стрельбу и ранил одного из охранников. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

"Событие произошло в Печерском районе на площади Спортивной. Пострадавшего с ранением в живот доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В 15:30 правоохранители получили сообщение о стрельбе в супермаркете. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Печерского и Главного управлений полиции.

"Предварительно установлено, что покупатель взял с полки бутылку напитка, а когда подошел к кассе, она разбилась. Охрана супермаркета пригласила его в свое служебное помещение. Там мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов и ранил охранника в живот", - уточнили спикер полиции.

Злоумышленника (установлено, что он - киевлянин 1969 года рождения) задержали, оружие изъяли, а пострадавшему вызвали "скорую" и доставили в больницу.