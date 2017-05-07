Участники пройдуться по самой длинной в истории конкурса красной дорожке

Официальная церемония открытия Евровидения-2017 началась 7 мая в 16:50 с прохождения по красной дорожке делегаций 42-х стран-участниц конкурса. Трансляцию церемонии ведет UA:Перший.

Ведущими церемонии будут Татьяна Терехова, Андрей Джеджула, Слава Варда, Андрей Кише, Анна Буткевич, Эми Грейс и Нейба Траоре.

В этом году красная дорожка Евровидения будет рекордно длинной - 265 метров.

"Красная дорожка будет разделена на несколько "станций", каждая из которых имеет свою задачу и драматургию", - рассказал режиссер-постановщик церемонии открытия Сергей Проскурня.

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Делегации начнут свое движение от 56-метрового брендволла, где их будут встречать и представлять публике Татьяна Терехова и Слава Варда.

Далее, у входа в Мариинский дворец, участников будут встречать певец, телеведущий и шоумен Андрей Кише, украинская модель нигерийского происхождения Эми Грейс, а также модель и певица Нейба Траоре.

"Это трио ведущих, на мой взгляд, лучше ассоциируются с логотипом Евровидения" Уважайте многообразие!",- поделился мнением Сергей Проскурня.

Третья зона по замыслу постановщиков будет веселой. Делегации будут встречать известный шоумен и телерадиоведущий Андрей Джеджула и актриса и телерадиоведущая Анна Буткевич. Именно в этот момент гости смогут пообщаться с аккредитованными фанами, делать "селфи" и тому подобное.

Все ведущие общаться на английском языке. А украинским телезрителям все реплики будет переводить официальный спикер конкурса Павел Шилько.

После церемонии Красной дорожки делегации отправятся в Евроклуб, где начнется сама церемония открытия Евровидения из символического подъема флагов стран-участниц на двух воздушных шарах.