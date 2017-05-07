Москва отреагировала на инцидент с украинским катером в Крыму

Наше судно, как выяснилось, угрожало безопасности экипажей российских землесосных снарядов

Украинский спасательный катер, который пытались остановить у берегов Крыма пограничники РФ, оказывается, наблюдал за техническими судами России.

Об этом заявили представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) в оккупированном Крыму.

"На пульт дежурного службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ России по республике Крым поступила информация о том, что к государственной границе РФ приблизился поисково-спасательный катер (флаг Украина), экипаж которого производит фото и видеосъемку российских судов", — сказано в сообщении.

В район для обеспечения безопасности экипажей российских землесосных снарядов был отправлен сторожевой катер крымского "погрануправления". Командир катера по радиосвязи уведомил капитана украинского судна, что дальнейшее движение указанным курсом приведет к нарушению российских границ.

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В ответ капитан катера сообщил, что в чужие воды не заходит, находясь в территориальных водах Украины, и уже уходит курсом на порт Скадовск.

В ведомстве заявили, что чужой катер принудительно не останавливали, а пограничники не применяли оружие.

Напомним, Мининфраструктуры Украины сообщило, что российский корабль предпринял попытку захватить украинский спасательный катер у Скадовска в Черном море. "Команда украинского катера не допустила захват судна", — подчеркнули в Киеве. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что экипаж украинского судна будет представлен к наградам.