За работу в условиях режимных ограничений Турчинов получил 3 221 грн

Всего секретарь СНБО в прошлом месяце заработал чуть более 46 тысяч грн

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова за апрель составила 46 705 гривен, а его заместителей - от 41 524 гривны до 63 476 гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос "Українських новин".

В частности, должностной оклад Турчинова и надбавка за интенсивность труда составили по 16 105 гривен (полный оклад секретаря СНБО при отработке всех рабочих дней составляет 18 тыс. гривен), надбавка за выслугу лет - 8 053 гривны, а надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн - по 3 221 гривне.

Зарплата первого замсекретаря СНБО Михаила Коваля за апрель составила 63 476 гривен, из которых оклад - 13 474 гривны (полный оклад составляет 16 тыс. гривен), премия - 16 тыс. гривен, а командировочные - 9 624 гривны.

В то же время зарплата за апрель еще одного первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского составила 41 524 гривны, из которых оклад - 2 863 гривен (при этом полный оклад по его должности составляет 16 тыс. гривен), премия - 16 тыс. гривен, а командировочные - 4 194 гривны.

При этом зарплата замсекретаря СНБО Александра Литвиненко за апрель составила 62 415 гривен, из которых оклад - 11 053 гривны (полный должностной оклад - 15 тыс. гривен), премия - 15 тыс. гривен, командировочные - 15 362 гривны.

Напомним, у главы Нафтогаза "золотой парашют" составляет 37 млн грн.