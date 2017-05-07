Президент подписал закон о дерегуляции хозяйственной деятельности в строительстве

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Документом отменяется требование о необходимости получения исходных данных и технических условий от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, поскольку проектировщик обязан разработать проектную документацию в соответствии с государственными строительными нормами и другими нормативно-правовыми документами, где уже учтены такие требования", - сказано в сообщении.

Указанным документом также вносятся изменения в статью 17 закона Украины "Об архитектурной деятельности" путем исключения положения о возможности прохождения профессиональной аттестации гражданами, не получившими высшего образования по соответствующему направлению профессиональной аттестации. Это даст возможность повысить профессиональный уровень исполнителей работ в строительстве, что, в свою очередь, повысит качество выполняемых ими работ.

Помимо этого, документом определяются правовые условия для совершенствования сбора данных государственной статистической отчетности по принятым в эксплуатацию законченным объектам: так, функции архстройконроля переданы органам местного самоуправления, а обязательства предоставлять статистические данные по этому направлению отсутствуют.

Закон № 2020-VIII, был принят Верховной Радой 13 апреля этого года 276 голосами народных депутатов и вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Кабинет министров, в свою очередь, в течение месяца должен принять нормативно-правовые акты, необходимые для его реализации и привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с указанным документом.

Напомним, Верховная Рада упростила получение разрешительной документации на строительство.