В зоне АТО поймали командира - взяточника

Командир одной из воинских частей в Донецкой области задержан по подозрению в получении взятки.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Военным прокурором военной прокуратуры Мариупольского гарнизона по факту получения неправомерной выгоды командиром подразделения одной из воинских частей, личный состав которой выполняет задачи в районе АТО, в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложений, обещания, или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", - говорится в сообщении.
Офицер отстранен от исполнения служебных обязанностей. Продолжается досудебное расследование.
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