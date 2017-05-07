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Ситуация в Донбассе

В зоне АТО поймали командира - взяточника

В зоне АТО поймали командира - взяточника
Фото: Shutterstock

Офицер отстранен от исполнения служебных обязанностей

07.05.17 443
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Командир одной из воинских частей в Донецкой области задержан по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Военным прокурором военной прокуратуры Мариупольского гарнизона по факту получения неправомерной выгоды командиром подразделения одной из воинских частей, личный состав которой выполняет задачи в районе АТО, в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложений, обещания, или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", - говорится в сообщении.

Офицер отстранен от исполнения служебных обязанностей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, замдиректора львовского аэропорта может сесть на 10 лет.

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