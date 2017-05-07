Во время проведения массовых мероприятий ситуационные автомобили будут размещаться неподалеку массового скопления граждан

Впервые в Украине для охраны общественного порядка правоохранители будут использовать три специально укомплектованные современным оборудованием автомобиля и вертолет.

Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил департамент коммуникации НПУ.

"Для обеспечения безопасности и правопорядка полиция будет использовать два автомобиля, которые укомплектованы современной техникой. Третий автомобиль будут использовать нацгвардейцы. Эти автомобили будут использоваться для фиксации и передачи информации в режиме онлайн к Ситуационным центрам Национальной полиции Украины", - сообщил департамент.

Во время проведения массовых мероприятий ситуационные автомобили будут размещаться неподалеку массового скопления граждан, что позволит в совершенстве владеть обстановкой и мгновенно реагировать на любые события.

"Это дает возможность нам оперативно получать видео с той или иной точки и анализировать состояние дел, а соответственно – принимать управленческие решения по применению сил и средств, специальной техники, и всего имеющегося ресурса, который привлекается к охране общественного порядка", - отметили в МВД.

Автомобили также оснащены техникой, которая имеет доступ ко всем ведомственным информационным ресурсам.

Кроме того, полицейские во время проведения массовых мероприятий, в том числе во время проведения Евровидения-2017, будут использовать современный вертолет. Он оборудован специальной видеоаппаратурой, которая также имеет возможности фиксации правонарушений и оперативной передачи информации в Ситуационные центры Нацполиции.

Напомним, обнародованы правила поведения иностранцев на Евровидении.