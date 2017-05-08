В Одессе демонтировали памятный камень маршалу Жукову

В воскресенье, 7 мая, вечером одесские общественные активисты заставили городскую власть убрать памятный камень советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает Радио Свобода.

Памятник установили накануне сторонники запрещенной в Украине Коммунистической партии. Камень находился на проспекте, который до недавнего времени носил имя советского военачальника, но в рамках декоммунизации его переименовали в проспект Небесной сотни.

На мраморном камне была надпись на русском языке: "здесь будет установлен памятник маршалу Победы, герою Советского Союза Георгию Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ".

Напомним, в Одессе ночью 6 мая прогремел взрыв во дворе дома, где расположены волонтерские организации и штаб "Самообороны Одессы".