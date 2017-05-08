В Харьковской области будут сбивать без предупреждения дроны над военными объектами

Лица, причастные к таким инцидентам, будут задерживаться и привлекаться к ответственности

Использование беспилотников над воинскими частями, базами, складами и арсеналами будут приравнивать к попытке проникновения на территорию военного объекта. Военнослужащие обещают сбивать их без предупреждения. Об этом сообщили в Харьковском гарнизоне, передает Укринформ.

Командование Харьковского гарнизона обратилось к гражданам с просьбой не совершать провокаций рядом с военными частями, поскольку военнослужащие имеют право применять оружие. Лица, причастные к таким инцидентам, будут задерживаться и привлекаться к ответственности согласно законодательству Украины.

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"Обращаемся ко всем гражданам, если вы заметили подозрительных рядом с воинскими частями, объектами или местами расположения войск, сообщайте командованию Харьковского гарнизона, телефон дежурного - (057) 704-96-13", - добавили в гарнизоне.

Напомним, по данным следствия, диверсию на складах арсенала в Балаклее в ночь на 23 марта совершили неустановленные гражданские лица с помощью беспилотного летательного аппарата.