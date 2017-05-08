Сегодня Украина отмечает День памяти и примирения

9 мая в Украине празднуют как День победы над нацизмом во Второй мировой войне

В Украине сегодня отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Дата приурочена к годовщине капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года.

День памяти и примирения установлен указом президента Украины Петра Порошенко "О мероприятиях по празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны" от 24 марта 2015 года.

При этом было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков пообещал жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления на акциях 9 мая

Закон определил, что уважительное отношение к памяти о победе над нацизмом во Второй мировой войне, ветеранах войны, украинском освободительном движении и жертвах нацизма является священным долгом государства и граждан Украины.

В то же время при почтении памяти павших в годы Второй мировой войны, по словам председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, отменяется использование советской символики.

Отныне символом памяти является красный мак.

Напомним, США и большинство стран Европейского Союза отмечают День Победы во Второй мировой войне именно 8 мая. Официальное название праздника – "День победы в Европе". Кроме того, с 2005 года в ряде стран 8 мая отмечается провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.