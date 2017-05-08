СМИ: Перед кортежем главаря "ДНР" Захарченко произошли два взрыва

На дороге к мемориальному комплексу Саур-Могила незадолго до проезда кортежа главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко произошли два взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Взрывы произошли на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как по ней должна была проехать колонна с журналистами. По этой же дороге должен был двигаться кортеж главаря "ДНР" Захарченко.

В результате взрывов никто не пострадал.

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Мероприятия у мемориала Саур-Могила были намечены на 8 мая. Захарченко, а также так называемый "спикер парламента" террористической "республики" Денис Пушилин должны были принять участие в акции.

Напомним, 5 мая суд предоставил Службе безопасности Украины доступ к информации о мобильных переговорах главаря террористической организации "Донецкой народной республики" Александра Захарченко с 1 марта 2014 года.