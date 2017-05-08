Порядок в День памяти и примирения будут охранять 16 тыс. правоохранителей

Безопасность на мероприятиях будут обеспечивать сотрудники Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы

Во время мероприятий ко Дню памяти и примирения и Дню победы правопорядок будут обеспечивать около 16 тыс. полицейских, в том числе сотрудники Нацгвардии и Госпогранслужбы. Об этом заявил замглавы Нацполиции Константин Бушуев, передает 112 Украина.

"Правоохранители продолжают обеспечивать меры по охране правопорядка, готовимся к проведению мероприятий в рамках Дня памяти и Дня победы. Около 16 тыс. полицейских привлечены к охране правопорядка: работники Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы", - заявил Бушуев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков пообещал жестко реагировать на антиукраинскую символику и заявления на акциях 9 мая

Также он отметил, что открытие Евровидения прошло без нарушений общественного порядка.

Напомним, в Украине сегодня отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Дата приурочена к годовщине капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года.