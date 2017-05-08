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Главная » Страна » За 3 года и 3 месяца в ДТП погибли 12,4 тысячи украинцев

За 3 года и 3 месяца в ДТП погибли 12,4 тысячи украинцев

За 3 года и 3 месяца в ДТП погибли 12,4 тысячи украинцев
Фото из открытых источников

Укравтодор скоро представит программу безопасности на дорогах

08.05.17 67
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В ближайшее время программа безопасности дорожного движения будет представлена на заседании правительства. Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман в Facebook по случаю недели безопасности дорожного движения, которая проходит в Украине с 8 по 14 мая.

"Недавно на коллегии МВД я озвучил ужасные цифры: за последние 3 года и три месяца в ДТП погибли 12,4 тысячи человек, искалечены более 100 тысяч. С этим нельзя мириться! - подчеркнул премьер. - Перед руководством Укравтодора я поставил задачу разработать программу безопасности дорожного движения, в том числе опираясь на польский опыт - такая программа уже разрабатывается и в ближайшее время будет представлена на заседании правительства".

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