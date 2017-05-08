Чубаров: В Крыму провели обыски у главы Судакского отделения Меджлиса

Утром 8 мая в оккупированном Крыму силовики провели обыск в доме председателя Судакского регионального Меджлиса Ильвер агъа Аметова. Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
По его словам, поводом для обыска стало анонимное письмо.
Также, по данным Чубарова, в поселке Къапсихор (ныне - Морское), расположенном в 20 км от Судака, вооруженными людьми, прибывшими на трех автобусах, был оцеплен квартал компактного проживания крымских татар.
Напомним, 19 апреля, Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. В частности суд, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке.