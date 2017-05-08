Сегодня в Киеве в районе Лавры ограничат движение транспорта и пешеходов

В связи с празднованием Дня памяти и примирения в понедельник, 8 мая, до конца дня движение на улице Лаврской и переулке Запечерном будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В связи с празднованием Дня памяти и примирения 8 мая с 11:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях и пешеходов на улице Лаврской и переулке Запечерном", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

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МВД обращается к участникам дорожного движения с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, заблаговременно спланировать маршруты движения, неуклонно соблюдать требования правил дорожного движения.