Турчинов: Война в Донбассе стала для Украины Отечественной

Параллели между событиями в Европе в конце тридцатых годов прошлого века и сегодняшним днем очевидны. Об этом говорится в обращении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по случаю Дня памяти и примирения, передает пресс-служба СНБО.

"Мы помним и чтим всех героев, кто отдал свою жизнь, защищая Украину от фашизма и сталинизма! В горниле этой страшной войны сгорело более четырнадцати миллионов украинцев. Они погибли на фронтах, умерли от голода и болезней, были вывезены с Родины", - говорится в обращении.

Турчинов подчеркнул, что после десятилетий мира в Украине снова идут боевые действия, из-за агрессии РФ оккупирован Крым.

"Параллели между событиями в Европе в конце тридцатых годов прошлого века и сегодняшним днем очевидны: поведение и мотивация агрессоров во все времена схожи. Умиротворить его невозможно, и цивилизованный мир должен решить - ждать следующего шага агрессора, или остановить его. На этот вопрос мы давно дали себе ответ. Эта война для нас стала Отечественной, потому что мы защищаем свою Родину, свою Украину", - заявил Турчинов.

Напомним, в Украине сегодня отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Дата приурочена к годовщине капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года.