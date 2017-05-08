Захарченко уже обвинил Украину во взрывах перед его кортежем

Главарь донецких боевиков Александр Захарченко обвинил Украину в организации взрывов на дороге к Саур-Могиле перед его приездом. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информресурсы сепаратистов.

"Украина сделала нам "подарок". Шесть взрывных устройств сработало, одно разминировали, два не взорвались", - заявил лидер террористов "ДНР".

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Кроме того, Захарченко продемонстрировал журналистам якобы элемент взрывного устройства.

В "администрации" главаря боевиков заявили, что квалифицировали взрывы как теракт.

Напомним, по информации российских СМИ, на дороге к мемориальному комплексу Саур-Могила незадолго до проезда кортежа главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко произошли два взрыва.