Впервые в Украине правоохранители будут использовать для охраны общественного порядка три специально укомплектованных современным оборудованием автомобиля и вертолет, которые, в частности, будут передавать видео в режиме онлайн из мест массового скопления людей. Об этом сказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев, сообщает пресс-служба НПУ.

"Это дает нам возможность оперативно получать видео из той или иной точки и анализировать положение дел, а соответственно - принимать управленческие решения относительно применения сил и средств, специальной техники, и всего имеющегося ресурса, который привлекается к охране общественного порядка", - отметил Бушуев.

Полиция будет использовать два автомобиля, третий - нацгвардейцы. Эти автомобили будут задействованы для фиксации и передачи информации в режиме онлайн в Ситуационные центры Национальной полиции Украины.

По словам Бушуева, во время проведения массовых мероприятий ситуационные автомобили будут размещаться возле массового скопления граждан, что позволит владеть обстановкой и мгновенно реагировать на любые события. Автомобили также оснащены техникой, которая имеет доступ ко всем информационным ведомственным ресурсам.

Кроме того, полицейские на время проведения массовых мероприятий, в том числе во время проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017, будут использовать современный вертолет. Он оборудован специальной видеоаппаратурой, которая также имеет возможность фиксации правонарушений и оперативной передачи информации в ситуационные центры Нацполиции.