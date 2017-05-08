Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео Полиция впервые применит спецвертолет во время Евровидения
Евровидение-2017

Видео Полиция впервые применит спецвертолет во время Евровидения

<span class="label red">Видео</span> Полиция впервые применит спецвертолет во время Евровидения
Фото: facebook.com/UA.National.Police

Он оборудован специальной видеоаппаратурой

08.05.17 294
0000

Впервые в Украине правоохранители будут использовать для охраны общественного порядка три специально укомплектованных современным оборудованием автомобиля и вертолет, которые, в частности, будут передавать видео в режиме онлайн из мест массового скопления людей. Об этом сказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев, сообщает пресс-служба НПУ.

"Это дает нам возможность оперативно получать видео из той или иной точки и анализировать положение дел, а соответственно - принимать управленческие решения относительно применения сил и средств, специальной техники, и всего имеющегося ресурса, который привлекается к охране общественного порядка", - отметил Бушуев.

Полиция будет использовать два автомобиля, третий  - нацгвардейцы. Эти автомобили будут задействованы для фиксации и передачи информации в режиме онлайн в Ситуационные центры Национальной полиции Украины.

По словам Бушуева, во время проведения массовых мероприятий ситуационные автомобили будут размещаться возле массового скопления граждан, что позволит владеть обстановкой и мгновенно реагировать на любые события. Автомобили также оснащены техникой, которая имеет доступ ко всем информационным ведомственным ресурсам.

Кроме того, полицейские на время проведения массовых мероприятий, в том числе во время проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017, будут использовать современный вертолет. Он оборудован специальной видеоаппаратурой, которая также имеет возможность фиксации правонарушений и оперативной передачи информации в ситуационные центры Нацполиции.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Порядок в День памяти и примирения будут охранять 16 тыс. правоохранителейВидео с репетиции украинского участника Евровидения появилось в сетиВ Киеве стартовала церемония открытия Евровидения-2017

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 7938
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 11962
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 9552
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 4260
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 2825
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 2958
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 3970
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 2391
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 2632
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 2188
  1. Москва отреагировала на инцидент с украинским катером в Крыму 25407 / 28868
  2. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 7816 / 9552
  3. Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 6769 / 8291
  4. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 3151 / 11962
  5. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 2222 / 63344
  6. Украинская полиция показала своего Большого брата 1761 / 2062
  7. NASA показало панорамное фото марсианских дюн 1474 / 1654
  8. Какой будет жизнь после гибели Солнца 1259 / 1535
  9. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 1167 / 2958
  10. Просто смиритесь. 4 главные перемены, с которыми сталкиваются мужчины после 50 1025 / 3685
  1. Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 43 / 8291
  2. Москва отреагировала на инцидент с украинским катером в Крыму 19 / 28868
  3. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 19 / 11962
  4. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 19 / 2958
  5. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 9 / 9552
  6. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 8 / 63344
  7. Не стоит торопить историю. Как в Украине примирить День примирения с Днём Победы 7 / 534
  8. СМИ: Перед кортежем главаря "ДНР" Захарченко прогремели два взрыва 5 / 742
  9. Российский корабль пытался захватить украинский катер 4 / 3529
  10. За 3 года и 3 месяца в ДТП погибли 12,4 тысячи украинцев 4 / 80
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.